وزير الخارجية: الرئيس السيسي تسلم دعوة للمشاركة فى احتفالية كبرى تنظمها صربيا

كتب احمد جمعة

أكد وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش، أن عدد كبير من السياح الصرب يزورون القاهرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى زيادة عدد السياح خلال الفترة المقبلة.

فيما أشار وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية صربيا، إلى أن مصر ترى أن حركة عدم الانحياز حققت اتزانا واستقرارا في ظل محاولات الاستقطاب التى جرت منذ ستين عاما، موضحا أن الحركة نجحت في إرساء الاستقرار وكان لها دور كبير في تحقيق توازن في ظل التحديات بالمنظومة الدولية، لافتا إلى أن الحركة لها دور وستظل المبادئ التي أنشات على أساسها تناسب غالبية دول العالم، مؤكدًا أهمية المزيد من التفاعل بين أعضاء الحركة وصياغة المستقبل والتوصل لتوافق فيما بينها.

وأوضح الوزير شكرى أهمية التضامن بين أعضاء حركة عدم الانحياز لتحقيق المصالح المشتركة بالتفاعل في كافة المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم دعوة للمشاركة في الاحتفالية التي ستنظمها صربيا بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيس حركة عدم الانحياز.