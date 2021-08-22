اليوم السابع
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وزيرة التخطيط تشكر الطواقم الطبية وتحث الموظفين على تلقي لقاح كورونا

الأحد، 22 أغسطس 2021 03:09 م
وزيرة التخطيط تشكر الطواقم الطبية وتحث الموظفين على تلقي لقاح كورونا وزاره التخطيط
كتبت أسماء أمين

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تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سير عملية تلقي موظفي الوزارة لقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
 
ووجهت وزيرة التخطيط الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة علي المجهودات التي يبذلونها في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا، كما حثت الموظفين بالوزارة على تلقي اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، كما وجهت بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم الجهات التابعة للوزارة، وعلة رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي؛ وذلك لضمان توفير الرعاية اللازمة للعاملين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
 
وزيرة التخطيط مع موظفى الوزارة
وزيرة التخطيط مع موظفى الوزارة
 

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الطواقم الطبية

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