اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 04:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل سقطت أسفل عجلات قطار فى العياط

الأحد، 22 أغسطس 2021 02:42 م
مصرع ربة منزل سقطت أسفل عجلات قطار فى العياط مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت ربة منزل مصرعها نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وذكر شهود عيان أن الضحية كانت تستقل القطار وخلال نزولها منه بالمحطة اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مصرع سيدة نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وقال شهود عيان إن سيدة كانت تستقل القطار، وخلال محاولتها النزول اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته مما أسفر عن مصرعها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


مصرع ربة منزل

حادث قطار

العياط

أمن الجيزة

مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة