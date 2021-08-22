مصرع ربة منزل سقطت أسفل عجلات قطار فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت ربة منزل مصرعها نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وذكر شهود عيان أن الضحية كانت تستقل القطار وخلال نزولها منه بالمحطة اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد مصرع سيدة نتيجة سقوطها أسفل قطار بالعياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وقال شهود عيان إن سيدة كانت تستقل القطار، وخلال محاولتها النزول اختل توازنها وسقطت أسفل عجلاته مما أسفر عن مصرعها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.