محافظ القاهرة يهدى درع المحافظة لأبطال مصر فى أولمبياد طوكيو.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكريم أبطال مصر وإطلاق اسم فريال أشرف على واحد من أهم محاور القاهرة هو أبلغ رسالة على دعمه للأبطال والمتفوقين وتقديرًا لكل من يرفع اسم مصر عاليًا .

وأضاف محافظ القاهرة، خلال حفل تكريم أبطال مصر من أبناء محافظة القاهرة المتوجين بميداليات أولمبية فى طوكيو 2020، اليوم بديوان المحافظة، أن التاريخ سيظل يسجل أسماءهم بحروف من نور متمنيًا لهم تحقيق المزيد من البطولات وأن يكونوا سفراء لمصر فى كافة المحافل الدولية .

كما أثنى محافظ القاهرة على المدربين والإداريين والذين كان لرعايتهم أكبر الأثر لتحقيق هذه البطولات، ووجه تحية خاصة لأسر الأبطال الذين قاموا بتوفير المناخ المناسب لهم مما جعل تلك الأسر تحصد الآن نتاج هذا الجهد ، ودعا محافظ القاهرة شباب وفتيات مصر لاتخاذ هؤلاء الأبطال قدوة لهم فى العزيمة والإصرار لتحقيق النجاح .

ومنح محافظ القاهرة الأبطال الثلاثة " فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه وأحمد الجندى الفائز بفضية الخماسى الحديث وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزة بالبرونزية"، درع المحافظة، كما منح هانى السيد قشطة مدرب البطلة فريال أشرف ، ومحمد عبد الرجال جودة مدرب البطلة جيانا فاروق ، والدكتور أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس الذى ينتمى إليه البطل أحمد الجندى شهادات تقدير وعملات تذكارية تقديرًا للجهد الكبير الذى بذلوه مع أبطال مصر .

شهد التكريم نائبي المحافظ للمنطقتين الشرقية والشمالية، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وأسر الأبطال الثلاثة، واللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة والمشرف العام على البعثة المصرية بطوكيو، ومحمد الضهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، واللواء رضا الجندي مشرف الكاراتية بالاتحاد الرياضي للقوات المسلحة، والعميد وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وحسام موسى رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه ، خالد عصفور المدير الفني لنادي الشمس، ووليد عبد الرحمن الملاح رئيس مجلس إدارة الروابط الرياضية.