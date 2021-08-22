محافظة الجيزة تغلق 220 منشأة طبية تدار بدون ترخيص

كتب ـ سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بغلق 220 منشأة طبية، تشمل عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومراكز صحية وتغذية علاجية ومراكز إشاعات وعلاج إدمان وبنك دم وحضانات وغرف عمليات بمستشفيات بنطاق المحافظة، لإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص وضبط عدد من المخالفات بها .