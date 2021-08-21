اليوم السابع
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الجيزة تشن حملة مكبرة بمساكن العامل الواحد بإمبابة

السبت، 21 أغسطس 2021 09:04 م
الجيزة تشن حملة مكبرة بمساكن العامل الواحد بإمبابة حملات لفتح الشوارع بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استجابة لشكاوى المواطنين، رئيس حى شمال الجيزة بتنفيذ حملة مكبرة بشارع الدريسة خلف مساكن العامل الأول لرفع كافة الإشغالات والتعديات والمخلفات من الطريق العام. 

 

وعلى الفور نفذ حى شمال الجيزة الحملة التى اسفرت عن إزالة عدد 18 تاندة و120 فرش لجائلين و13 حاجز حديدى و16 حوض اسمنتى متعدين على نهر الطريق ونتج عن هذه الإزلالات 25 طن مخلفات تم رفعها ونقلها إلى المقالب العمومية وذلك تحت إشراف بكر عيد رئيس حى شمال الجيزة.

 

وفى السياق واصلت المراكز والمدن بمحافظة الجيزة مجهوداتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى ذلك الإطار قامت مدينة الحوامدية بحملة نظافة مكبرة بمدينة الحوامدية والقرى التابعة لها وتم رفع 176 طن قمامة وتجريد ورفع الاتربة بطريقة مصر أسيوط، وقص وتقليم ورى الاشجار بطريق مصر أسيوط. 

 

 
حملات لفتح الشوارع بالجيزة (2)
حملات لفتح الشوارع بالجيزة 

حملات لفتح الشوارع بالجيزة (3)
حملات لفتح الشوارع بالجيزة 

حملات لفتح الشوارع بالجيزة (1)
حملات لفتح الشوارع بالجيزة 

 


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الجيزة

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