لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تقديم تظلم على النتيجة.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021، أمس السبت، نقدم فى التقرير التالى خطوات التظلم على النتيجة.



ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ الدخول على مركز المعلومات بموقع الوزارة.

ـ الضغط على أيقونة تسجيل تظلم.

ـ يوجد أيقونة أخرى للحصول على البريد الموحد لتسجيل التظلم.

ـ بعد الضغط على أيقونة تسجيل تظلم ستظهر صفحة.

ـ تسجيل طلب التظلم به بإدخال الرقم القومى+ البريد الموحد+ كلمة المرور.

ـ أضغط على أيقونة تسجيل دخول.

ـ بعد الدخول تظهر صفحة تتطلب إدخال بيانات معينة.

ـ يكتب الطالب اسمه+ رقم جلوسه+ اللغة الأولى+ رقم المحمول+ التخصص علمى ـ أدبى" + اللغة الثانية.

ـ عدد مواد التظلم.

ـ تظهر المواد يتم اختيار العدد الذى يتم التظلم فيه.

ـ حدد أسباب تظلمك فى هذه المواد.

ـ عدم ســداد أى رســـوم "التظلـــــم مجانــــي".

ـ لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها.

ـ مدة التظلـــم أسبوع من السبــــت 21 حتى 26 أغسطس.

ـ لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة.

ـ لا يجوز التعديـــــل بعد انتهاء عمليــــــة التسجيــــــل.

ـ متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة التظــــلم.









