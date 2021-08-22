لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تقديم تظلم على النتيجة.. اعرف التفاصيل

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021، أمس السبت، نقدم فى التقرير التالى خطوات التظلم على النتيجة.
ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
ـ الدخول على مركز المعلومات بموقع الوزارة.
ـ الضغط على أيقونة تسجيل تظلم.
ـ يوجد أيقونة أخرى للحصول على البريد الموحد لتسجيل التظلم.
ـ بعد الضغط على أيقونة تسجيل تظلم ستظهر صفحة.
ـ تسجيل طلب التظلم به بإدخال الرقم القومى+ البريد الموحد+ كلمة المرور.
ـ أضغط على أيقونة تسجيل دخول.
ـ بعد الدخول تظهر صفحة تتطلب إدخال بيانات معينة.
ـ يكتب الطالب اسمه+ رقم جلوسه+ اللغة الأولى+ رقم المحمول+ التخصص علمى ـ أدبى" + اللغة الثانية.
ـ عدد مواد التظلم.
ـ تظهر المواد يتم اختيار العدد الذى يتم التظلم فيه.
ـ حدد أسباب تظلمك فى هذه المواد.
ـ عدم ســداد أى رســـوم "التظلـــــم مجانــــي".
ـ لا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها.
ـ مدة التظلـــم أسبوع من السبــــت 21 حتى 26 أغسطس.
ـ لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة.
ـ لا يجوز التعديـــــل بعد انتهاء عمليــــــة التسجيــــــل.
ـ متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجــــة التظــــلم.
لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تقديم تظلم على النتيجة.. اعرف التفاصيلالأحد، 22 أغسطس 2021 01:19 م
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فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021، أمس السبت، نقدم فى التقرير التالى خطوات التظلم على النتيجة.
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