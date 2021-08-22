كيف تستعد الغرف التجارية لبدء تطبيق منظومة التسجيل الإلكترونى للشحنات ACI؟

تواصل غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تكثيف الجهود لتوعية التجار والمستوردين وأصحاب الشركات بمنظومة التسجيل الجمركى المسبق للشحنات "ACI"

متى يتم تطبيق التسجيل الإلكترونى المسبق للشحنات ACI بشكل إلزامى على جميع الشركات؟

أعلنت وزارة المالية عن التطبيق الإلزامى للتسجيل الإلكترونى بداية من اول أكتوبر القادم.

كيف استعدت الغرف التجارية لتوعية الشركات بالنظام الجديد؟

من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات التى توضح كيفية التسجيل فى هذه المنظومة بمشاركة متخصصين وخبراء من مصلحة الجمارك للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التسجيل الصحيحة فى هذه المنظومة، وما يتعلق بهذه المنظومة والاستفادة من فترة التسجيل التجريبية لتفادى أى أخطاء قبل الدخول فى المرحلة الإلزامية أول أكتوبر القادم.

ماذا يجب أن تفعل الشركات للتسجيل فى المنظومة؟

أكدت مصلحة الجمارك وفقا لما اعلنته الدكتور يسرى محمد عبدالله مدير عام قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك على ضرورة أن يقوم أصحاب الشركات بسرعة التسجيل فى منظومة التسجيل الجمركى المسبق.

كم عدد الشركات التى سجلت فى المنظومة حتى الآن؟

أكدت وزارة المالية فى وقت سابق، أن 2200 شركة سجلت حوالى 18 ألف معاملة جمركية ناجحة على منظومة «ACI»، منذ انطلاقها تجريبيًا فى شهر أبريل الماضى، مؤكدًا أن فترة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، التى تم مدها إلى نهاية سبتمبر المقبل، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التى يوفرها هذا النظام من تسهيل للإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.