ضبط المتهم بالتعدي على مسن وابنته فى عين شمس بعد تداول الواقعة بالسوشيال

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على مسن وإحدى السيدات بعين شمس، فيما تم ضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على "مسن" وسيدة بمدخل أحد العقارات.

بالفحص أمكن تحديد مكان ارتكاب الواقعة وتبين أنها بأحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد المجنى عليهم، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص (مسن، ابنته "ربة منزل" مصابة بسحجات بالرقبة ولها معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج ، ربة منزل- مقيمة بالعقار محل الواقعة).. وبمناقشتهم قررا بتضررهم من (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لتعديه عليهم اعتقاداً منه - على خلاف الحقيقة- بمساعدتهما ابنته على الهروب من مسكنه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.