اليوم السابع
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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 22-8-2021

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:43 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 22-8-2021 درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدرهم الإماراتى، استقرارا اليوم الأحد 22-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد الموافق أول أيام الأسبوع للبنوك 22-8-2021، مقابل الجنيه المصرى، مسجلا استقرارا في البنك الأهلى عند سعر 49.25 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك مصر 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.29 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

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