اليوم السابع
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حبس الأم المتهمة بإلقاء طفلتها فى الشارع بعد ساعات من ولادتها بالشرقية

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:39 ص
حبس الأم المتهمة بإلقاء طفلتها فى الشارع بعد ساعات من ولادتها بالشرقية حبس سيدة-صورة ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس ربة منزل؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من طفلتها الرضيعة وإلقائها في الشارع، بعد ساعات من ولادتها بدائرة مركز شرطة بلبيس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على عدد من أهالي منطقة سعدون التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على طفلة حديثة الولادة، مُلقاة على سلم أحد المنازل بمنطقة سعدون التابعة لدائرة قسم شرطة بلبيس، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2214 إدارى قسم شرطة بلبيس.

وتبين العثور على الطفلة بعد ساعات من ولادتها، وفي يدها اليمنى سوار طبي يحمل اسم والدتها و الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة، وتبين من التحريات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى الذى ولدت فيه الأم أن والدة الطفلة هي من ألقتها بالشارع ، وتمكنت الأجهزة الأمنية  من ضبطها بعد ساعات من الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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