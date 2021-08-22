اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تتسلم 20 ألف لتر أكسجين قادمة من إيطاليا لمجابهة كورونا

الأحد، 22 أغسطس 2021 03:00 ص
تونس تتسلم 20 ألف لتر أكسجين قادمة من إيطاليا لمجابهة كورونا استخدام الاكسجين لمرضى كورونا
ا ش ا

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تسلّمت تونس، السبت، عبر ميناء رادس، 20 ألف لتر من الأكسجين قادمة من إيطاليا في إطار الجهود المبذولة للتصدّي لتفشي جائحة كورونا.
 
وجرى تسلم هذه الكمية الجديدة من الأكسجين بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، و توماسو سانسوني، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة إيطاليا بتونس.
 
 

تونس

كورونا فى تونس

ميناء رادس

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