تونس تتسلم 20 ألف لتر أكسجين قادمة من إيطاليا لمجابهة كورونا

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تسلّمت تونس، السبت، عبر ميناء رادس، 20 ألف لتر من الأكسجين قادمة من إيطاليا في إطار الجهود المبذولة للتصدّي لتفشي جائحة كورونا.

وجرى تسلم هذه الكمية الجديدة من الأكسجين بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، و توماسو سانسوني، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة إيطاليا بتونس.