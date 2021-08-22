اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2021.. 11 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

الأحد، 22 أغسطس 2021 10:21 ص
تنسيق الجامعات 2021.. 11 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 11 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.
 
وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.
 
كما أوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا يوميا اعتبارًا من السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.
 
ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
 
يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت 21 أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء 25 أغسطس.

 


تنسيق المرحلة الأولى

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رابط تنسيق الثانويه العامه

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة

موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق

المرحلة الأولى لتنسيق الثانويه العامه

تنسيق الجامعات 2021

تنسيق 2021

بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى من الثانوية العامة

رابط تنسيق الجامعات

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