تعرف على آخر تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه × 5 معلومات

كتبت ــ أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، استعداداتها لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه المقرر فى الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص".

يأتى هذا الحدث يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه علي رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، ويهدف الأسبوع للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية ، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه اقليمياً ودولياً.

وفى التقرير التالى نتعرف على آخر تفاصيل أسبوع القاهرة للمياه.

1- هناك مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

2- الشراكة الألمانية للمياه" شريك جديد سينضم للأسبوع هذا العام.

3- الأسبوع يتضمن معرضا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه.

4- تشديدات علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة للوقاية من فيروس"كورونا" لضمان سلامة جميع المشاركين بالأسبوع.

5- تم تلقى طلبات لتنظيم أكثر من 200 جلسة متنوعة.