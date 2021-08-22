تطعيم العاملين بمديرية الجيزة التعليمية بلقاح كورونا

كتب ـ سيد الخلفاوى

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة بالجيزة " حى صحة جنوب الجيزة"، قافلة لتطعيم العاملين بمديرية الجيزة التعليمية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وسيتم منحهم الجرعة الثانية 12 سبتمبر 2021 ، وذلك فى ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالصحة العامة للعاملين بالتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي من العاملين بالمديريات التعليمية والمدرسين والموظفين والعمال بالمدارس .

تم تطعيم العاملين بالمديرية بحضور مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وريحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية، وفاطمة سعودى مدير إدارة التربية البيئية والسكانية، والدكتورة كاترين مجدى وصفى وحدة صحة جنوب الجيزة و انتصار شافعى شريف و ادور يوسف بوحدة صحة حي جنوب الجيزة.

يذكر أن مديرية تعليم الجيزة انتهت من امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضى، وبلغ إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 28296 طالب وطالبة مقسم على 155 لجنة بجميع إدارات تعليم الجيزة ، كما تنتهى من امتحانات الدور الثانى لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات الثلاثاء القادم حيث يؤدى 9234 طالب وطالبة بمختلف التخصصات النوعية تجاري وصناعي وزراعي وفندقي الامتحانات.