اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 07:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سائق "توك توك" قتل عامل جراج بسبب خلاف على الركنة فى كرداسة

الأحد، 22 أغسطس 2021 04:32 م
تجديد حبس سائق "توك توك" قتل عامل جراج بسبب خلاف على الركنة فى كرداسة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس سائق "توك توك" 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عامل بجراج، بسبب خلاف على ركنة التوك توك داخل الجراج.

أنهى سائق توك توك حياة عامل بجراج في كرداسة، بمحافظة الجيزة، بسبب الخلاف على ركن التوك توك داخل الجراج الذي يعمل به القتيل، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل جراج، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليه عامل بجراج، نشبت بينه مشادة كلامية وبين سائق توك توك، متعلقة بركن التوك توك داخل الجراج، مما دفع السائق للاعتداء على العامل بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


كرداسة

توك توك

خلافات

ركنة سيارة

عامل جراج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة