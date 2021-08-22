اليوم السابع
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تجارة عين شمس تعلن شروط القبول بشعبة اللغة الإنجليزية.. تعرف عليها

الأحد، 22 أغسطس 2021 10:22 ص
تجارة عين شمس تعلن شروط القبول بشعبة اللغة الإنجليزية.. تعرف عليها جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، عن شروط الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وكشفت كلية التجارة أن الشروط تشمل ما يلى:
 
1- حصول الطلاب المتقدمين للقبول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية و الأجنبية بجميع انواعها خلال نفس عام التقديم ولا يجوز قبول طلاب من الحاصلين علي هذه الشهادة من أعوام سابقة.
 
2- أن يكون الطالب مرشحا من مكتب التنسيق لكلية التجارة جامعة عين شمس (نظامي).
 
3- حصول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها علي 80% علي الأقل من درجة اللغة الإنجليزية إذا كانت لغة أولي، أما إذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية فيشترط أن يحصل الطالب علي 90% علي الأقل.
 
4- بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات الأجنبية بجميع أنواعها فيشترط الحصول علي تقدير B علي الأقل أو ما يعادلها.
 
5- لا يجوز قبول طلبات الالتحاق بالشعبة بعد إعلان نتيجة القبول.
 
6- لا يجوز قبول أي تحويلات للشعبة في جميع السنوات.
 
 

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كليه التجاره

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شعبه اللغه الانجليزيه

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