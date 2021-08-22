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اليمن: قتلى من عناصر مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش غرب تعز

الأحد، 22 أغسطس 2021 02:00 ص
اليمن: قتلى من عناصر مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش غرب تعز الجيش اليمنى
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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش اليمني، غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
 
واستدرجت قوات الجيش اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة "الطوير"، في محيط مديرية مقبنة، واستهدفتها، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.
 
وكانت قوات الجيش اليمني قد نفذت - أمس - عملية ناجحة، على مواقع للمليشيا الحوثية، شمال غربي مدينة تعز، أسفرت عن تكبد العدو خسائر كبيرة.
 

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