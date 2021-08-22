اليوم السابع
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النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز مقتل شاب بطلق نارى فى السلام

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:03 م
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز مقتل شاب بطلق نارى فى السلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف لغز مقتل شاب بطلق نارى "خرطوش" بمدينة السلام، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وتجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحريات مكثفة لفك لغز العثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش في مدينة السلام. كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش في البطن، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "م. ح" في العقد الرابع من العمر ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق خرطوش في البطن، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
واستمع فريق من رجال مباحث السلام لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

نيابة السلام

مقتل شاب

القتل العمد

اخبار الحوادث

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