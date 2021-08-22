المشدد 10 سنوات لسائق ونجار ومشرف لحيازتهم الحشيش بهدف ترويجه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، سائقا ونجار مسلح ومشرفا في شركة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازتهم مواد مخدرة، بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائه بدائرة منيا القمح.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 2419 جنايات قسم بلبيس لسنة 2021، ليوم 15 أبريل، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد قيام أثناء ضباط القسم بلبيس بتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكنوا من ضبط" محمد ع ع " 41 عاما حداد و" حسن إ ح" 30 عاما سائق و" الوليد ال ش" 41 عاما مشرف بشركة مقيمين مركز منيا القمح، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح، تم التحفظ على المتهمين و المضبوطات،عقب تقنين الإجراءات تم إحالتهم من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.