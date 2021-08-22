المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بسبب حيازته 6 كيلو حشيش لترويجه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاملا بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازته 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الترويج على عملائه بمدينة أبو كبير.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 8531 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2021، ليوم 21 مارس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بناء على إذن النيابة العامة من ضبط من ضبط" هيثم م ال م " 38 عاما مقيم مركز أبوكبير أثناء قيادته سيارة بيضاء اللون ربع نقل بدائرة مركز بلبيس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 6 كيلو جرام، بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات،عقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.