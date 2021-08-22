اليوم السابع
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القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان جبن فاسد في الشرابية

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:49 م
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان جبن فاسد في الشرابية جبن فاسد- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان جبن فاسدة قبل بيعه للمواطنين بمنطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة. 

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (1٫360 طن جبن منتهية الصلاحية – 2 طن جبن بدون فواتير وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة المسئول عن ثلاجة لحفظ الجبن كائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وذلك لإدارته الثلاجة المشار إليها بدون ترخيص ، وحيازته مواد غذائية "جبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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