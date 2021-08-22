الصناعة: نجهز المصانع لرفع جودة المنتج وتقليل تكلفته للتصدير للخارج

كتب أحمد عرفة

قال المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة ، إن المركز يعمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى بحيث يكون قابلا للتصدير وجودته عالية وتكلفته أقل، حيث يعمل مع المصانع على زيادة تنافسية المنتج، وهناك اتفاقيات مع بحوث الإلكترونيات لتطوير الصناعة المصرية.

وأضاف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المركز يدخل في التكاليف الخاصة بالمنتج والتجارة وتقدم خدمات فنية وتجارية ونقل تكنولوجيا للمصانع، بهدف توطين وتعميق الصناعة المصرى لخدمة السوق المصرى وخدمة السوق العالمى من خلال التصدير .

وأوضح المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة ، أنه يتم تجهيز المصانع لتوفير احتياجات السوق المصرى والتصدير للخارج ، من خلال رفع الجودة وتقليل التكلفة الخاصة بإنتاج المنتج والالتزام بالمواصفات العالمية للمنتجات لتطوير الصناعة وهو ما يساعد في تطوير وتحسين القطاع الصناعى على المستوى الجماعى والفردى.