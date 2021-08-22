الحكومة اللبنانية ترفع السعر الرسمى للبنزين بنسبة 66%

قررت الحكومة اللبنانية رفع السعر الرسمي للبنزين بنسبة 66%، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب عن تسوية جديدة مع مصرف لبنان المركزي لمواجهة تداعيات قرار المصرف برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن التسوية تقضي باعتماد سعر صرف الدولار الأمريكي في استيراد المشتقات البترولية ودفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء بسعر 8 آلاف ليرة بدلا من سعر السوق الذي يصل إلى 19 ألف ليرة، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى رفع بدل النقل للموظفين.