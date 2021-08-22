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الحكومة اللبنانية ترفع السعر الرسمى للبنزين بنسبة 66%

الأحد، 22 أغسطس 2021 09:16 ص
الحكومة اللبنانية ترفع السعر الرسمى للبنزين بنسبة 66% رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب
كتب محمد عبد العظيم

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قررت الحكومة اللبنانية رفع السعر الرسمي للبنزين بنسبة 66%، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 
 
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب عن تسوية جديدة مع مصرف لبنان المركزي لمواجهة تداعيات قرار المصرف برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا أن التسوية تقضي باعتماد سعر صرف الدولار الأمريكي في استيراد المشتقات البترولية ودفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء بسعر 8 آلاف ليرة بدلا من سعر السوق الذي يصل إلى 19 ألف ليرة، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى رفع بدل النقل للموظفين.
 
وأكد دياب في بيانه أن التسوية تخفف نسبيا من الأعباء والتداعيات الكبيرة لرفع الدعم نهائيا عن الوقود على حياة الناس بما يضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها.
 
وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر الدعم للمشتقات البترولية عبر تسعير الدولار في عمليات الاستيراد وفقا لسعر صرف الدولار في السوق والذي يتراوح ما بين 18 ألفا إلى 20 ألف ليرة لبنانية وذلك بدلا من السعر المدعوم والمقدر بـ3900 ليرة لكل دولار.
 
 
 

 


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