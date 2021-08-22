"التموين" تحبط تهريب 18 طن دقيق مدعم إلى السوق السوداء بالجيزة.. صور

كتب مدحت وهبة

شنت مديرية التموين بمحافظة الجيزة حمله برئاسة هالة غريب وكيل المديرية، على مخزن لتجميع الدقيق المدعم وبيعه فى سوق السوداء بمنطقة أبو غالب منشأة القناطر. وتم ضبط كمية قدرها 360 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كيلو جرام .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأى مخالفات ومتابعة من طلعت حسن مدير المديرية بالجيزة ، حيث قامت لجنة التفتيش برئاسة وكيل مديرية التموين بالجيزة وبالتعاون مع مع محي اسماعيل مدير إدارة الرقابة المركزية بالمديرية و أحمد أبو العز مدير ادارة الصيانه والمطاحن بالمديرية بتحرير محضر بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم لبيعه فى سوق السوداء باجمالي 18 طن دقيق بلدى لغير الغرض المخصص له.



إحباط تهريب الدقيق



ضبط الدقيق



الحملة