اليوم السابع
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52012 طالبا بالدبلومات الفنية أدوا الامتحان اليوم دون مشكلات

السبت، 21 أغسطس 2021 01:34 م
52012 طالبا بالدبلومات الفنية أدوا الامتحان اليوم دون مشكلات امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أدى اليوم السبت، 52012 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها "صناعي - زراعي - تجاري - فندقي" على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021، في اليوم السابع للامتحانات، داخل 436 لجنة وذلك في 94 مادة امتحانية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضاف مجاهد، أنه تم تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وقال الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات ورئيس عام الامتحان بأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لم تتلق أي ملاحظات تؤثر على سير العملية الامتحانية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ النظام داخل اللجان.

 


التربية والتعليم

امتحانات الدور الثانى للدبلومات

فيروس كورونا

اخبار مصر

امتحانات الدبلومات الفنية

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