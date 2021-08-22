إيفاد 7 أئمة من وزارة الأوقاف للعمل بالبرازيل وفنزويلا وكينيا وتنزانيا

كتب على عبد الرحمن

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد، إيفاد عدد (7) أئمة جدد للعمل بدول : البرازيل وفنزويلا وكينا وتنزانيا، وأكدت الوزارة ضرورة توجههم إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده لاستكمال إجراءات السفر وفق المواعيد المحددة بقرار كل منهم.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن الأئمة هم :

1.الشيخ / فهمي أحمد فهمي إمام وخطيب بأوقاف المنيا للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بساوباولو - البرازيل .

2.الشيخ / أشرف محمود عطية إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية ببارا نافي - البرازيل .

3.الشيخ / محمد عبد الهادي رمضان إمام وخطيب بأوقاف البحيرة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بالسانتوس - ساوباولو - البرازيل .

4.الشيخ / حامد معوض حجازي إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بكولينا - بالبرازيل .

5.الشيخ / أحمد محمد أحمد عطية إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة كورو - فنزويلا .

6.الشيخ / أحمد حامد أحمد محمد إمام وخطيب بأوقاف سوهاج للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بدولة كينيا .

7.الشيخ / أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام - بتنزانيا .