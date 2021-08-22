أخبار الاقتصاد اليوم.. 1803 خدمات من مركز تحديث الصناعة للقطاعات الصناعية فى عام

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 22-8-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها: أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير وتحديث الصناعة المصرية يمثل محور رئيسي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة.

تحديث الصناعة: 1803 خدمات قدمها المركز للقطاعات الصناعية خلال العام المالي 2020/2021

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير وتحديث الصناعة المصرية يمثل محور رئيسي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل السوقين المحلي والخارجي، مشيرةً في هذا الإطار إلى الدور الهام الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة باعتباره ذراع رئيسي لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها

وقالت إن المركز حقق خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من النتائج الإيجابية وبصفة خاصة في منظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وهو الامر الذي يؤكد استعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الفاعلة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.

جهاز تنمية المشروعات بقنا يتيح 1587 فرصة عمل بالقرى المستهدفة بقنا

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا بتمويل 1249 مشروع صغير ومتناهى الصغر بالخمسة مراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهى "دشنا، الوقف، فرشوط، قوص، وأبو تشت" بإجمالي تمويل بلغ حوالى 29.5 مليون جنيه وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو حيث أتاحت هذه المشروعات 1587 فرصة عمل لأبناء المراكز والقرى المستهدفة.

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء القرى المستهدفة من المبادرة، وتنمية مهارات المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا واكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان آخر مراحل تنفيذ مشروع رأس جميلة بشرم الشيخ

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لقاء مشتركا لوضع الخطوط النهائية الخاصة بإقامة مشروع سياحي فندقي برأس جميلة في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور مجلسي إدارتي شركتي المنتزه للسياحة والاستثمار وايماك العقبة وعدد من قيادات الوزراتين.

يقام المشروع على قطعتي أرض متلاصقتين تمتلكهما شركتي (المنتزه للسياحة والاستثمار) التي تسهم بها شركة إيجوث، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة (إيماك العقبة) التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك من خلال ضم الأرضين ليصبح مشروع وكيان واحد كبير تساهم فيه الشركتين كل بحصته فى الأرض.

خلال الاجتماع، استعرض الجانبان الإجراءات اللازمة للبدء في إقامة المشروع والخطوات التنفيذية للمشروع والـبرامج الزمنية المقررة للتنفيذ، بجانب تشكيل فرق ولجان للمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع .

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان مجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية نهطاى

عقب تفقدهما لمشروعات الصرف الصحي، بقرية كفر نواى، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتفقد مجمع الخدمات، والمجمع الزراعى، الجارى تنفيذهما بقرية نهطاى، بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، يقوم من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، بتنفيذ المشروعات الخدمية بمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، حيث يضم مركز زفتى، 9 وحدات محلية، بها 54 قرية، و82 تابعا.

وأوضح الوزير، أن المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، تشمل (مجمعات خدمات المواطنين - مجمعات الخدمات الزراعية – مجمعات ورش صناعية - إنشاء وإحلال ورفع كفاءة الكبارى على المجارى المائية - تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق - تطوير وتدعيم توصيل الكهرباء والإنارة العامة - إنشاء وإحلال وتطوير وحدات صحية ومراكز طبية ونقاط إسعاف - إنشاء وحدات اجتماعية ومراكز تنمية الأسرة، بالاضافة إلى إنشاء سكن كريم للحالات المستحقة والتى تزيد عن 1730 حالة).

وزيرة التخطيط تشكر الطواقم الطبية وتحث الموظفين على تلقي لقاح كورونا

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سير عملية تلقي موظفي الوزارة لقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ووجهت وزيرة التخطيط الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة علي المجهودات التي يبذلونها في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا، كما حثت الموظفين بالوزارة على تلقي اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، كما وجهت بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم الجهات التابعة للوزارة، وعلة رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي؛ وذلك لضمان توفير الرعاية اللازمة للعاملين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.