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آداب القاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية فى إدارة الجودة للهيكل الإدارى

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:12 ص
آداب القاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية فى إدارة الجودة للهيكل الإدارى محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب على شهادة الأيزو الدولية 9001/2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإداري، مؤكدا أن الحصول على الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان، إن حصول كلية الآداب على شهادة الأيزو الدولية جاء تكليلا للجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين للنهوض بكل قطاعات الكلية، مضيفًا أن الكلية بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى منذ شهر يناير الماضي وذلك للحصول على شهادة ISO 9001:2015، والخاصة بالجودة الإدارية والتي تتمثل في تأهيل وتدريب الموظفين والهيكل الإداري على التحول الرقمي.
 
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.
 
من جانبه، صرح الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب، أن حصول الكلية على شهادة الأيزو تعني أنها تسير في الطريق الصحيح نحو الجودة الإدارية، ومن جانبها أضافت الدكتورة رجاء علي وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع، أن الشهادة تتوج جهود سنوات من بذل الجهد في الارتقاء بالنظام الإداري بالكلية.
 
جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة حققت على مدار 4 سنوات نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، ونجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع، حيث نجحت الجامعة في حصول العديد من المعامل والبرامج على الاعتماد الدولي، وحصول العديد من كلياتها ومراكزها على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت عليها الإدارة العامة للجامعة بإدارتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوي لشهادة «الأيزو» 9001 / 2015 في مجال الجودة الإدارية.
 
 
 

جامعة القاهرة

اداب القاهرة

محمد الخشت

شهادة الايزو

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