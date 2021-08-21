94.8 مليون طن صادرات الغاز المسال فى السوق العالمى خلال 3 أشهر

بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الثاني من عام 2021 حوالي 94.8 مليون طن، مقارنة بنحو 84.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 ، أي بمعدل نمو على أساس سنوي حوالي 11.7 %، وهو يعد معدل مرتفع ويعطي إشارة واضحة باستعادة السوق العالمي عافيته بقوة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق له، وتعويض الفترات السابقة التي شهدت تراجعا في حجم الصادرات بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني من عام 2021 .
أضاف التقرير الصادر عن منظمة "أوابك"، أنه على مستوى الدول المصدرة ، استطاعت الولايات المتحدة تحقيق قفزة في حجم صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2021 ، وذلك للربع الثالث على التوالي ، حيث سجلت رقما قياسية جديدة في تاريخها منذ انضمامها إلى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال بتصدير نحو 18.1 مليون طن ، مقارنة بنحو 9.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 ، بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت نحو 83 % ( أي أن الصادرات قد تضاعفت تقريبا ) . حيث باتت كافة مشاريع إسالة الغاز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ، بإمدادات تغذية من الغاز الطبيعي بلغت نحو 11.5 مليار قدم مكعب يوميًا.
تطور صادات الغاز من الولايات المتحدة
تطور صادرات الغاز
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