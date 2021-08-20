"أوابك": ارتفاع أسعار الغاز المسال فى الاتفاقيات طويلة الأمد بالربع الثانى 2021

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال في الاتفاقيات طويلة الأمد المرتبطة بسعر خام برنت الأمريكي " المعادلة السعرية قائمة على معامل 11-12 % من سعر خام برنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حسب شروط التعاقد "وذلك خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( مقارنة بنحو 6.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الربع السابق بفضل التعافي الذي شهدته أسعار خام برنت خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث أن تأثير سعر خام برنت على شحنات الغاز الطبيعي المسال يظهر في السوق طويل الأمد بعد ثلاث شهور تقريبا من تاريخه ، حسب المتعارف عليه في تلك العقود وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني 2021

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك "أنه بسبب القفزة الهائلة في أسعار الغاز الفورية في منطقة آسيا خلال الربع الثاني من عام 2021 ، اتسع الفارق بين الأسعار الفورية والأسعار المرتبطة بخام برنت لصالح الأسعار الفورية في سابقة تعد تاريخية .