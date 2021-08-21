"مرغم 1 و2" نواة مدينة لصناعة البلاستيك على أرض الإسكندرية.. غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: "مرغم 1 و2" نواة مدينة لصناعة البلاستيك على أرض الإسكندرية.

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