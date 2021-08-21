اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أغسطس 2021 09:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يوقف 3 مسئولين عن العمل بالسلام بسبب الإشغالات والقمامة

السبت، 21 أغسطس 2021 08:18 م
محافظ القاهرة يوقف 3 مسئولين عن العمل بالسلام بسبب الإشغالات والقمامة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحى السلام أول، ومدير الإشغالات بحى النزهة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحيين.
 
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحى السلام أول وحى النزهة لمتابعة سير العمل بهما .
 
وأكد محافظ القاهرة وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور .
 
وذكر محافظ القاهرة على أن استمرار أى مسئول داخل منظومة النظافة الجديدة فى مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل .
 
وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أى شكاوى خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور .
 
 

محافظ القاهرة

القاهرة

الاشغالات

اخبار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضمن تطوير العشوائيات.. محافظة القاهرة تبدأ تنفيذ مشروع ترفيهى بمنطقة بطن البقرة

السبت، 21 أغسطس 2021 01:00 ص

محافظة القاهرة تستكمل خطة التطوير بمحيط سور مجرى العيون مع تعويض السكان.. المرحلة القادمة تشمل مناطق الجيارة ومساكن عين الصيرة وحوشى الغجر والنخل وصولا إلى كورنيش النيل.. والبدء فى العمل بأرض بطن البقرة

الجمعة، 20 أغسطس 2021 07:00 ص

محافظ القاهرة يترأس لجنة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية

الخميس، 19 أغسطس 2021 03:33 م

محافظة القاهرة تخطط لتوسعة 5 شوارع بعزبة خير الله بمصر القديمة

الخميس، 19 أغسطس 2021 01:00 ص

محافظة القاهرة تسكن 37 أسرة من عزبة أبو قرن بوحدات مفروشة بالسلام.. صور

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 05:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة