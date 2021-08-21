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فتوى اليوم.. ما حكم الصلاة على الجنين بعد دفنه إن لم يصل عليه؟

السبت، 21 أغسطس 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. ما حكم الصلاة على الجنين بعد دفنه إن لم يصل عليه؟ مجمع البحوث الإسلامية
كتب JJ لؤى على

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يواصل اليوم السابع تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو : ما حكم الصلاة على الجنين بعد دفنه حيث إننا لم نصل عليه؟، وجاء رد اللجنة كالآتى :
 
 فننظر فإن نزل حيا واستهل صارخا وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلى عليه.
 
وقد ورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ « إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ ». سنن أبى داود (3/ 87).وفي رواية : إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ . سنن الدارمي (ص: 725).
 
وإن كان الجنين قد تم دفنه بعد نزوله حيا بغير صلاة عليه فتشرع الصلاة عليه عند قبره. 
 
 
 

فتوى اليوم

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

الصلاة

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