ضبط المتهم بقتل مواطنين باستخدام سلاح نارى بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات ما تبلغ به مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثتين (لشخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بإحدى القرى بدائرة المركز)، داخل أرض زراعية ملك أحد الأشخاص وبهما إصابة أعيرة نارية بالرأس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بذات القرية) لوجود خلاف بينهم حول نشاطهم الإجرامى فـى مجال ترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام أحد الأسلحة المضبوطة.