رئيس الوزراء العراقى يحذر من خطورة الوضع الصحى نتيجة انتشار "كورونا"

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حذر رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، من أن الوضع الصحي الحالي في بلاده جراء تفشي فيروس كورونا "خطير".

وقال الكاظمي - خلال جولة تفقدية اليوم لعدد من مراكز الامتحان بالعاصمة بغداد في أول أيام الامتحانات للصفوف الإعدادية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "رغم ما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية، وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، مشددا على أن الوضع الصحي خطير، وهناك حاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى درجة".

يذكرأن، سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الجمعة ، 6 ألفا و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و815 ألفا و497 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه تم تسجيل 9 آلاف و224 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و641 ألفا و870 حالة بنسبة شفاء 90.4%، مشيرة إلى تلقي 37 ألفا و858 شخصا للقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى 2 مليون و857 ألفا و62 شخصا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و25 حالة.