اليوم السابع
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السبت، 21 أغسطس 2021 02:28 م
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حبس عاطل ضبط بحوزته 5 فرش حشيش بقصد الإتجار فى ساقلته سوهاج

السبت، 21 أغسطس 2021 02:27 م
حبس عاطل ضبط بحوزته 5 فرش حشيش بقصد الإتجار فى ساقلته سوهاج صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قررت النيابة العامة بدائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج، حبس عاطل 4 أيام يقيم بدائرة مركز طهطا 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطه وبحوزته 5 فرش من مخدر وسكين ملوث بمخدر الحشيش وذلك بقصد الإتجار.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش متخذا من دائرة مركز شرطة ساقلته مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وعرض المعلومات على اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، تم تكليف الرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته، والرائد أحمد عفيفى معاون المباحث بسرعة التحرى في الواقعة وضبط المتهم المتحرى عنه متلبسا بالحرز والحيازة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن ضبط عاطل يقيم بدائرة المركز وبحوزته 5 فرش من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار، وذلك قبل ترويجها على العملاء من راغبى الكيف وذلك أثناء إستقلاله سيارة وبحوزته المضبوطات وتم ضبط هاتف محمول وسكين ملوث نصله بذات المخدر.

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أن الهاتف المحمول للإتصال بالعملاء والسيارة للتنقل تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

 

 


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