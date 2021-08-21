جنايات شبرا الخيمة تقضى بالإعدام لمتهمين قتلا سائق توك توك وسرقا مركبته

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بجلسة اليوم، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المسشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني، وحسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، وذلك بإجماع الآراء بالإعدام شنقا لمتهمين لقيامهما بقتل سائق توك توك مع سبق الاصرار والترصد، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية.

وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب جريمتهما بدافع سرقته، بأن استوقفه المتهم الأول حال استقلاله الدراجة النارية وطلب منه توصيله إلي مكان أعده سلفا مترصدا فيه المتهم الثاني لارتكاب جريمتهم، وأعدوا لذلك الأسلحة محل الاتهامات "سكين ، قطعة قماش".

وتابعت المحكمة، أن المتهمين انهالوا علي المجنى عليه ضربا وأوثق الثاني عنقه بقطعة من القماش فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وقد عثر الأهالي علي جثة المجني عليه مكبل اليدين والقدمين، ودلت التحريات على ارتكابهما الواقعة، وأمام النيابة أقرا بالتحقيقات بارتكابهما الواقعة.