اليوم السابع
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تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل

السبت، 21 أغسطس 2021 01:43 م
تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل طقس حار
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 21 أغسطس 2021 إلى الخميس المقبل.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة  حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:
 
- درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 أغسطس: 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 
- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 22 أغسطس : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 23 أغسطس : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24 أغسطس : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 25 أغسطس : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 أغسطس : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 
 
 

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