تأجيل محاكمة 4 أشقاء متهمين بحيازة أسلحة واستعراض قوة بمدينة نصر لـ19سبتمبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، تأجيل محاكمة 4 أشقاء متهمين بحيازة سلاح نارى واستعراض القوة بمدينة نصر لجلسة 19 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش"، واستعرضوا القوة تجاه المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا فى وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة. وأحدث المتهمين بالمجنى عليه الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أدت لمنعه عن العمل لمدة 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد المجنى عليه، أنه حال خروجه من المنزل أبصر المتهمين يحملون الأسلحة ويستعرضون القوة عليه، وحال هروبه منهم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة نحوه. كما أكد معاون مباحث قسم مدينة نصر،أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين باستخدام الأسلحة واستعراض القوة ضد المتهم، وإحداث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى.