انتبه.. الكاميرات تراقب سيارتك بمحيط التحويلات الخاصة بإنشاء كوبرى بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

تراقب إدارة مرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات بسبب إنشاء كوبرى لربط محور جمال عبد الناصر بالتجمع بطريق الجيش مرورا بالطريق الدائرى ويستغرق لمدة 3 أشهر منعا للزحام، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة المركبات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات لربط محور جمال عبدالناصر "التجمع الخامس" بطريق الجيش خلف مركز المنارة للمؤتمرات مروراً أعلى الطريق الدائرى، الأمر الذى يتطلب غلق مخرج محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائرى (مسطح نفق الجولف) ضمن أعمال الإنشاء المشار إليها .

أجريت التحويلات المرورية على النحو الآتى: القادم من محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائرى يسلك يميناً شارع الأمل (المشتل) فالدوران والعودة فيميناً بجوار فندق تريومف ليكشرى تجاه الطريق الدائرى ، ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.