اليوم السابع
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النائب العام يشكل لجنة لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي

السبت، 21 أغسطس 2021 05:07 م
النائب العام يشكل لجنة لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي المستشار حماده الصاوي النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم السبت القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.

وتختص اللجنة بوضع الإستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.

وكان «السيد المستشار النائب العام» قد أمر بوضع الإستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.


النيابة العامة

التحول الرقمى

النائب العام يشكل لجنة

العدالة الناجزة

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