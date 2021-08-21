اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات العراقية تفجر 5 منازل ومخبئين لتنظيم "داعش" شمالى بغداد

السبت، 21 أغسطس 2021 12:14 م
القوات العراقية تفجر 5 منازل ومخبئين لتنظيم "داعش" شمالى بغداد عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تفجير خمسة منازل ومخبائين لتنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء الطارمية شمالى بغداد.

وذكر الحشد الشعبى - فى بيان اليوم  السبت  - أن قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء 12 بالحشد ومكافحة المتفجرات كشفت هذه المنازل التى نُصبت ككمين للقوات التى تعمل لليوم الثامن على التوالى على تطهير قضاء الطارمية، مضيفا أن قوة المكافحة تولت تفجير تلك المنازل عن بعد ومن دون تسجيل أى خسائر.

يشار إلى أنه قتل 4 عناصر من اللواء 12 بالحشد الشعبى وأصيب 6 آخرون فى هجوم إرهابى داعشي، مساء أمس، فى الطارمية شمالى بغداد.

 


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بغداد

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