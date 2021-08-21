القبض على المتهمين بذبح الطفل شهيد لقمة العيش بمركز السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكنت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع الأمن العام ومركز شرطة السنبلاوين من القبض على المتهمين بذبح شاب مركز السنبلاوين لسرقه التوك توك الخاص به.

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من اللواء إيهاب عطيه مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين بالعثور علي جثه طفل يدعي " هاني. إ .س" الشهير بسيف البالغ من العمر 16عام طالب بالصف الثالث الإعدادي ويعمل سائق توك توك يقيم بمنطقة الحوال بندر السنبلاوين مذبوح بمنطقة الرقبه.

وعلي الفور إنتقل ضباط مباحث مركز السنبلاوين إلي مكان البلاغ وتبين وجود جثه الطفل علي جانب الطريق بإتجاه قريه برقين التابعه لمركز السنبلاوين وبجواره السكينه المستخدمه في ذبحه وعليها أثار دماءه.

وبعد معاينه النيابه تم التحفظ على هاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الذبح وحذائه كشفت التحريات الأولية من أقوال أسرته أن الطفل كان يقود توك توك ملك والده وقت الحادث وأن المركبه إختفت بعد الإتصال به عده مرات وفجئ والده برد المسعف عليه لإخباره بأن نجله مصاب بحادث.

وأكد شهود عيان علي أنه تم إستدراجه من موقف السنبلاوين إلي مكان الواقعه التي تم العثور عليه مذبوحا لسرقه التوك توك.

شهد مركز ومدينة السنبلاوين مساء أمس المئات من الأهالي لتشيع جثمان الطفل وسط حاله من الغضب والإستياء بسبب تكرار حوادث سرقه التوكتوك مطالبين بسرعه القبض على الجناه والقصاص منهم.

أكد والد شهيد لقمه العيش ويدعي " إ. س.س" برؤيه مباحث مركز السنبلاوين بالقبض على المتهمين ورؤيه التوك توك الخاص به التي كان يقوده نجله وقت الحادث.

وناشد والد الشهيد النائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية بالقصاص العادل من هؤلاء المجرمين وطالب بالإعدام شنقاً في ميدان عام لعدم تكرار هذا المشهد ليكونوا عبرة لغيرهم.

وأضاف علي أنه إطمئن قلبه بعد رؤيه القبض على الجناه وذهب مسرعاً إلي قبر نجله وطمأنه برجوع حقه والقصاص من الجناه في إنتظار العدالة وتولت النيابة العامة إستكمال التحقيق.