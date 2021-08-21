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العثور على طفل حديث الولادة بمقابر داخل شنطة وإيداعه مستشفى سيدى سالم

السبت، 21 أغسطس 2021 11:07 م
العثور على طفل حديث الولادة بمقابر داخل شنطة وإيداعه مستشفى سيدى سالم طفل رضيع - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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عثر أهالى قرية الشراقوة التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، على طفل رضيع حديث الولادة وسط مقابر القرية، داخل حقيبة سوداء، وتم إيداعه بحضانة مستشفى سيدى سالم المركزى.

 

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى مأمور مركز سيدى سالم بلاغا من أحد الأهالى يبين فيه أنه أثناء مروره بمقابر القرية سمع صوت بكاء وعند بحثه وجده طفلا داخل حقيبة سوداء.

 

وتم وضع الطفل داخل حضانة مستشفى سيدى سالم المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى البحث لمعرفة ذويه.


كفر الشيخ

مباحث كفر الشيخ

سيدى سالم

طفلة حديثة الولادة

مديرية أمن كفر الشيخ

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