الجيش اليمنى يتمكن من تحرير مواقع استراتيجية فى الجوف شمال غربى البلاد

عدن أ ش أ

تمكنت قوات الجيش اليمنى من تحرير عدة جبهات فى مواقع مختلفة بمحافظة الجوف، شمال غربى البلاد، كانت تسيطر عليها الحوثيين.

وبحسب الفضائية اليمنية، اليوم السبت، فقد تمكنت قوات الجيش من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية فى جبهة "القعيف" بشكل كامل شمالى محافظة الجوف.

كما استهدف طيران التحالف العربى بعدة غارات جوية مركزة، تجمعات متفرقة وتعزيزات للحوثيين، وكبدتها خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح.

وفى السياق ذاته، أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش اليمنى أمس، طائرة مسيّرة فى صحراء البقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن، أطلقتها الحوثيين .

وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن دفاعات الجيش الوطني اليمني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محملة بعبوات متفجرة، مؤكداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيّرة، التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها.

وأشار الرائد عباد إلى أن إطلاق الطائرة المسيّرة، يأتي تزامنا مع تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة) بالمحافظة.

يذكرأن، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، استمرار جماعة الحوثي في عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين رغم مرور ثلاثة أعوام على الاتفاق.

وأوضح الارياني - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جماعة الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ الاتفاق دون أي اكتراث للاعتبارات الإنسانية وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم‏.