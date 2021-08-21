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الجزائر: الرئيس تبون يرأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا

السبت، 21 أغسطس 2021 05:08 م
الجزائر: الرئيس تبون يرأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا الرئيس عبد المجيد تبون
إيمان حنا

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يرأس رئيس الجزائر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الجمهورية، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان لرئاسة الجمهورية، وفق صحيفة البلاد الجزائرية.

ومن المقرر أن يدرس تبون عددا من العروض المتعلقة بقطاعات الداخلية والعدالة والضمان الاجتماعى والمالية ، الإعلام السمعى البصرى  وقطاع الثقافة .

وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذى عقده الرئيس تبون مطلع أغسطس الجارى، أمر بدخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.

 


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اخبار الجزائر

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