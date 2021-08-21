اليوم السابع
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التموين تعلن عن مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام

السبت، 21 أغسطس 2021 06:36 م
التموين تعلن عن مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام قصب السكر
كتب ــ مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ وذلك لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.
 
وتطلب الهيئة السكر على أربع فترات تسليم:
 
50 ألف طن من أول أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2021
 
50 ألف طن من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2021
 
50 ألف طن من 20 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021
 
50 ألف طن من 15 ديسمبر إلى 30 ديسمبر 2021
 
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن سلعة السكر تعد من السلع الاستراتيجية التى حدث بها طفرة نوعية فى جمهورية مصر العربية فى الأونة الاخيرة فبعد أن كانت مصر تعانى من عجز شديد بهذه السلعة مع حدوث تقلبات سعرية شديدة بها من ناحية ارتفاع الأسعار، وأصبحت الآن سلعة تتميز بالاستقرار والثبات السعرى والوفرة والإتاحة ليقترب معدل الاكتفاء الذاتى من السكر إلى ما يقرب من 90 % ويرتفع المعدل النسبى للمخزون الاستراتيجى للسكر لما يزيد عن 6 أشهر.
 
وأضاف الوزير، أن إنتاج السكر فى مصر ينقسم إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من (بنجر السكر) كذلك انتاج 250 الف طن / سكر من محليات صناعية ( جلوكوز – وهاى فركتوز ) من الذرة ليشكل مجمل الانتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالى استهلاك محلى ( 3,2 ) مليون طن سكر سنوياً فبعد أن كانت الفجوة فى استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الان الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن) . وأن هذا هذه الحقائق تحققت نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية  وبتطوير  المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتى يحدث بها الان دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية ومعظمة قيمتها (قيمة مضافة ).
 
 
 

وزير التموين

سلعة السكر

السكر الخام

منجات السكر

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