اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا فى نهر النيل بمنشأة القناطر

السبت، 21 أغسطس 2021 12:51 م
التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقًا فى نهر النيل بمنشأة القناطر إسعاف _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة طالب تعرض للغرق خلال السباحة بنهر النيل في إحدى قرى منشاة القناطر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل فى قرية بمنشأة القناطر، وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن طالب تعرض للغرق خلال السباحة بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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