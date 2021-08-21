البريد يحذر من طلب أى بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء

كتبت هبة السيد

وجه البريد رسالة تحذير لعملائه عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، حذر فيها العملاء، قائلا إن البريد المصرى من خلال أى وسائل اتصال مباشرة أو غير مباشرة لم ولن يقوم بطلب أى بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء، فيرجى توخى الحذر و الحيطة فيما يخص البيانات الشخصية او بيانات الحسابات المالية الخاصة بكم.

أضاف البريد في تحذيره: "إنه لوحظ فى الآونة الاخيرة بعض الصفحات المزورة التى تطلب البيانات الشخصية لحاملى بطاقات البريد المصرى بدعوى تسهيل الإجراءت أو المساعدة فى الحسابات و هى كلها حسابات مزورة، الغرض منها الاستغلال و التعدى على الحسابات،يرجى توخى الحذر و الحيطة، كما يرجى العلم أن وسيلة التواصل الوحيدة مع البريد المصرى فقط من خلال رقم خدمة العملاء 16789".